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14 очков Робинсона не помогли «Автодору» победить «Орландину» в матче ЛЧ

2 октября 2017, понедельник. 23:51 Баскетбол

Саратовский «Автодор» уступил итальянской «Орландине» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Орландина» уверенно контролировала ход встречи, выиграв первую, третью и четвёртую четверти, при этом минимально уступив во втором игровом отрезке. Итоговый счёт встречи — 92:59 в пользу итальянской команды.

Самым результативным в составе саратовского клуба стал Джастин Робинсон, набравший 14 очков. В составе «Орландины» 17 очков — на счету Якуба Войцеховски.

Таким образом, «Автодор» закончил свои выступления в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов ФИБА. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 октября 2017, понедельник. 22:00 МСК
Орландина
Капо-д'Орландо, Италия
92 : 59 (21:9, 17:20, 29:15, 25:15)
Автодор
Саратов, Россия
Орландина: Войцеховски - 17, Инглис - 15, Кулбока - 11, Алибегович - 11, Эдвардс - 9, Иковлев - 9, Игринг - 6, Делаш - 6, Страутиньш - 6, Атсюр - 2, Донда, Лагана
Автодор: Робинсон - 14, Кларк - 9, Даунс - 8, Шелекето - 8, Хаммер - 7, Моррис - 6, Фрейзер - 3, Клименко - 2, Зибиров - 2, Ключников, Забелин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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