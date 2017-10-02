14 очков Робинсона не помогли «Автодору» победить «Орландину» в матче ЛЧ

Саратовский «Автодор» уступил итальянской «Орландине» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.



«Орландина» уверенно контролировала ход встречи, выиграв первую, третью и четвёртую четверти, при этом минимально уступив во втором игровом отрезке. Итоговый счёт встречи — 92:59 в пользу итальянской команды.



Самым результативным в составе саратовского клуба стал Джастин Робинсон, набравший 14 очков. В составе «Орландины» 17 очков — на счету Якуба Войцеховски.



Таким образом, «Автодор» закончил свои выступления в Лиге чемпионов.