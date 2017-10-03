Маркканен и Пондекстер пропустят первые два матча на предсезонке «Чикаго»

Новичок «Чикаго Буллз» Лаури Маркканен будет вынужден пропустить два первых предсезонных матча из-за болей в спине, информирует Chicago Tribune. В данный момент Маркканен пропускает в том числе и тренировки «Чикаго».



Помимо Маркканена, эти матчи пропустит и форвард Куинси Пондекстер из-за травмы мышцы задней поверхности бедра левой ноги.



Финский фовард перешёл в «Чикаго Буллз» этим летом из команды университета Аризоны. На драфте финн был выбран «Миннесотой», но был обменян в «Буллз».



Пондекстер пропустил последние два сезона из-за серьёзной травмы и болезни. У форварда был диагностирован метициллинрезистентный золотистый стафилококк — сложно излечимая кожная инфекция, представляющая угрозу для жизни.