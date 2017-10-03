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«Мемфис» одержал победу над «Орландо», «Даллас» взял верх над «Милуоки»

3 октября 2017, вторник. 07:05 Баскетбол

«Мемфис» вышел победителем из предсезонной встречи с соперниками из «Орландо», обыграв «Мэджик» на домашнем паркете со счётом 92:84. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Гриззлиз» Марио Чалмерс, набравший 19 очков.

В параллельной игре в Далласе местные «Маверикс» одержали победу над «Милуоки Бакс» со счётом 106:104. Выделим результативную игру защитника команды гостей Рашада Вона, набравшего 20 очков.

НБА. Предсезонные матчи

«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик» — 92:84 (28:23, 25:27, 19:15, 20:19)
«Мемфис»: Чалмерс (19), Мартин (16)
«Орландо»: Айзек (15), Хезонья (12).

«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 106:104 (29:27, 29:28, 17:29, 31:20)
«Даллас»: Феррелл (12), Клевелл (11).
«Милуоки»: Вон (20), Миддлтон (12), Монро (12), Хенсон (11).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Орландо Мэджик Марио Чалмерс
Новости. Баскетбол
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