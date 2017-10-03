«Юта» победила «Сидней», Худ набрал 18 очков

«Юта Джаз» на своей площадке победил австралийский «Сидней Кингз» со счётом 108:84 в очередном предсезонном матче НБА. Хозяева набрали из трёхсекундной 62 очка против 20 у соперника.

Самым результативным игроком «Юты» с 18 очками стали атакующий защитник Родни Худ. У проигравших отличился мощный форвард Перри Эллис, набравший 19 очков.



Предсезонный матч

«Юта Джаз» – «Сидней Кингз» – 108:83 (35:16, 23:31, 19:13, 31:23)

«Юта Джаз»: Худ (18), Гобер (15 + 10 подборов), Митчелл (11), Экзам (11), Сефолоша (10)...

«Сидней Кингз»: Эллис (19 + 5 подборов), Кэйди (14), Лиш (13), Ньюли (11)…