19 очков Микса помогли «Вашингтону» разгромить «Гуанчжоу» «+30»

«Вашингтон Уизардс» дома победил китайский «Гуанчжоу Лонг-Лайонс» со счётом 126:96 в очередном предсезонном матче НБА. Хозяева реализовали 41,7% трёхочковых против 11,1% у соперника и выиграли борьбу за подборы 45-28.

Самым результативным игроком «Вашингтона» с 19 очками стали атакующий защитник Джоди Микс. У проигравших отличился экс-игрок НБА мощный форвард Тайлер Хэнсбро, набравший 29 очков.



Предсезонный матч

«Вашингтон Уизардс» – «Гуанчжоу Лонг-Лайонс» – 126:96 (33:19, 24:19, 38:36, 31:22)

«Вашингтон Уизардс»: Микс (19), Мэк (17 + 4 передачи), Саторански (13 + 5 передач), Джейсон Смит (12 + 5 подборов), Феликс (11), Маккалло (10 + 6 подборов), Убре (10)...

«Гуанчжоу Лонг-Лайонс»: Хэнсбро (29 + 11 подборов), Фогг (26 + 11 передач), Сакакини (18 + 6 подборов)…