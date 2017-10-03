Роуз: допускаю пробежки, но работаю над евростепом

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз намерен разнообразить арсенал своих атакующих действий перед стартом предстоящего сезона.



«Я, наверное, всё ещё допускаю пробежки, но работаю над тем, чтобы исполнять евростеп чисто. А потому хочу научиться, как вынуждать соперника фолить на себе при этом. Когда на площадке есть свободное пространство, тренер ставит мне задачу атаковать. В команде есть много снайперов, отвлекающих внимание на себя, так что я должен получать открытые коридоры для проходов», – цитирует Роуза ESPN.