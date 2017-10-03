Уэйд: подбор игроков «Кливленда» позволяет мне выступать в роли плеймейкера

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд считает, что состав команды даёт ему возможность показать свои навыки разыгрывающего, выходя вместе с резервистами.



«Когда со мной вместе на площадке появляются Кайл Корвер, Ченнинг Фрай и иногда Джей Ар Смит, я могу выступать в роли плеймейкера, что мне очень нравится. В принципе любые сочетания, который выставляет Тайрон Лю, позволяют мне играть с мячом в руках, строить комбинации и атаковать самостоятельно.

У «Кливленда» есть столько сильных в нападении баскетболистов, что я стараюсь использовать все их способности», – цитирует Уэйда ESPN.

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