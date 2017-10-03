Адетокунбо покинул «Милуоки» на неопределённый период из-за смерти отца

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо покинул расположение команды на неопределённый период из-за смерти отца.



«Адетокунбо будет отсутствовать какое-то время», – цитирует главного тренера «Бакс» Джейсона Кидда ESPN.



Отец форварда Чарльз умер от сердечного приступа в возрасте 54 лет 29 сентября у себя дома в Милуоки. Его похороны состоятся в США. На них из Греции прилетят мать Янниса и его четверо братьев, один из которых – Танасис – также выступал в НБА за «Нью-Йорк Никс», а ныне является игроком «Панатинаикоса» и сборной Греции.