Д. Браун: обмен Томаса на Ирвинга изменил динамику развития и культуру «Бостона»

Легкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал обмен защитника Айзеи Томаса в «Кливленд Кавальерс», который состоялся в этом межсезонье.

«Этот обмен меняет всю динамику развития команды, всю культуру. Мы увидим, хорошо это или плохо, время покажет, но это всё ещё немного странно. Когда я пришёл, все подчёркивали факт существования культуры и особого баскетбола „Бостон Селтикс“. Теперь труднее понять, что это такое — баскетбол „Бостон Селтикс“?

Я думаю, что это отличная возможность для меня, для клуба, отличная возможность для Кайри. Я любил Айзею, он был для меня как старший брат, я смотрел на него, восхищался им и продолжаю это делать. Мы до сих пор общаемся. Это сложно, потому что это бизнес, в котором мы живём. Нравится ли мне это? Не обязательно. Я думаю, что Айзея определённо пытался надолго остаться в Бостоне", — цитирует Брауна Complex.

Кроме Айзеи «Кливленд» получил за защитника Кайри Ирвинга форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс», а также пик второго раунда драфта-2020.