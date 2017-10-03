«Химки» провели предсезонную встречу с болельщиками

Команда «Химки» представила видеоролик о традиционной предсезонной встрече с болельщиками, в ходе которой поклонники подмосковного клуба получили возможность познакомиться с новыми игроками и тренерским штабом и задать вопросы баскетболистам и руководству клуба.

Встреча завершилась раздачей автографов и фотосессией. Все желающие имели возможность лично пообщаться с игроками, тренерами и руководством «Химок», взять подпись на память и сделать фото.

Видеоролик доступен на официальном канале «Химок» в Youtube.