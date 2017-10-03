Инглс: на месте Хэйворда я бы вёл себя по-другому

Легкий форвард «Юты Джаз» Джо Инглс прокомментировал уход лёгкого форварда Гордона Хэйворда в «Бостон Селтикс».

«Мне он не звонил, как и многим другим. Я бы поступил по-другому, если бы оказался в той ситуации, в которой был Гордон. Он провёл здесь семь лет или даже восемь. Естественно, все надеялись, что он поступит правильно по отношению к клубу. Опять же, я бы сделал это по-своему. Фанаты „Джаз“ поняли бы меня, потому что я бы вёл себя иначе.

Впрочем, мне не о чем беспокоиться. Я останусь навсегда", — цитирует Инглса Jazzfanatical.

Ранее центровой «Юты» Руди Гобер сообщил, что был расстроен действиями Хэйворда, потому что узнал о переходе форварда в «Бостон Селтикс» не от него лично, а из «Твиттера».