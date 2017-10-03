Уолл: хочу, чтобы обо мне говорили как о претенденте на титул MVP

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл поделился ожиданиями от сезона, дав понять, что ждёт от команды и себя лично немалого прогресса.

«Я чувствую, что я лучший разыгрывающий защитник Восточной конференции. Возможно, люди видят меня на национальных каналах не так часто, но это поменяется. Я хочу, чтобы обо мне говорили как о претенденте на титул MVP. Мои ожидания очень высоки», — цитирует Уолла Uproxx.

В минувшем сезоне Уолл принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата. 26-летний баскетболист проводил на паркете по 36,4 минуты, набирал по 23,1 очка, отдавал по 10,7 передачи, собирал по 4,2 подбора, а также совершал по 2,0 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за игру.