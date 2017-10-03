Препелич достиг соглашения с «Реалом»

Защитник сборной Словении и французского «Пари-Леваллуа» Клемен Препелич достиг соглашения с мадридским «Реалом». Баскетболист присоединится к испанской команде после сезона-2017/18, сообщает Sportando.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции словенец успел провести три поединка, набирая в них в среднем 21,3 очка. На минувшем Евробаскете, на котором балканская сборная завоевала золотые медали, Препелич внёс серьёзный вклад в общий успех.

В 9 поединках турнира он набирал 14 очков, совершал 2,2 подбора и раздавал 2,2 передачи в среднем.