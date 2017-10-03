Теодосич: недоволен дебютом, потому что мы проиграли

Новобранец «Лос-Анджелес Клипперс» разыгрывающий Милош Теодосич прокомментировал свой дебют в матче НБА, который состоялся в рамках предсезонной встречи с «Торонто Рэпторс».

«Я не могу быть доволен дебютом, потому что мы проиграли. Знаю, что это предсезонный поединок, но я не люблю проигрывать. Сейчас мы работаем над командной химией. Конечно, нам нужно больше времени, но думаю, всё идёт нормально.

Что касается сравнения с Европой, то мне сложно сейчас об этом говорить. Должно пройти больше времени, чтобы я мог выстроить картину и провести сравнение", — приводит слова Теодосича из послематчевого интервью Eurohoops.

В матче с «Торонто» экс-защитник ЦСКА Милош Теодосич провёл за калифорнийцев 20 минут, набрал 1 очко, сделал 8 передач и 2 перехвата.