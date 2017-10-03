Матч всех звёзд НБА в 2018 году пройдёт без разделения команд на конференции

Руководство НБА совместно с профсоюзом игроков приняло революционное нововведение относительно проведения Матча всех звёзд. В 2018 году, впервые в истории, команды будут делиться не по принципу конференций, сообщает на своей странице в «Твиттере» Марк Стайн.

Согласно новым правилам, капитаны двух команд будут набирать состав из игроков, получивших вызов на Звёздный уик-энд. При этом капитаны не обязаны будут придерживаться принципа конференций.

Правила отбора кандидатов на мероприятие останутся неизменными. Участники Матча всех звёзд будут определяться посредством голосования игроков, журналистов и болельщиков. Вырученные средства от матча отныне будут направляться на благотворительные цели.

Матч всех звёзд 2018 года состоится в Лос-Анджелесе.