До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Матч всех звёзд НБА в 2018 году пройдёт без разделения команд на конференции

3 октября 2017, вторник. 23:12 Баскетбол

Руководство НБА совместно с профсоюзом игроков приняло революционное нововведение относительно проведения Матча всех звёзд. В 2018 году, впервые в истории, команды будут делиться не по принципу конференций, сообщает на своей странице в «Твиттере» Марк Стайн.

Согласно новым правилам, капитаны двух команд будут набирать состав из игроков, получивших вызов на Звёздный уик-энд. При этом капитаны не обязаны будут придерживаться принципа конференций.

Правила отбора кандидатов на мероприятие останутся неизменными. Участники Матча всех звёзд будут определяться посредством голосования игроков, журналистов и болельщиков. Вырученные средства от матча отныне будут направляться на благотворительные цели.

Матч всех звёзд 2018 года состоится в Лос-Анджелесе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Баскетбол
3 октября 2017, вторник
23:12 Матч всех звёзд НБА в 2018 году пройдёт без разделения команд на конференции
21:57 Богдан Богданович: почувствовал, что значит быть игроком НБА
20:37 Базаревич: Швед не подписал контракт в НБА, потому что хочет быть лидером
19:36 Теодосич: недоволен дебютом, потому что «Клипперс» проиграли
18:39 Препелич достиг соглашения с «Реалом»
17:45 Уолл: хочу, чтобы обо мне говорили как о претенденте на титул MVP
17:41 Инглс: на месте Хэйворда я бы вёл себя по-другому
17:20 Люк Уолтон: Боллу нужно играть агрессивнее, это большая проблема для «Лейкерс»
16:46 Болл — о травме: всё будет в порядке, могу вернуться уже в матче с «Денвером»
16:43 Игроки «Химок» станцевали на встрече с болельщиками
16:31 Хорфорд: Ирвинг просто взорвал мой разум, у него нереальные навыки
15:49 Родригес: в ЦСКА меня привлекла стабильность
15:00 Ховард — о наличии пятерых детей: мне нужно было быть более ответственным
14:42 Снайдер: «Юта» ужасно защищалась в первом предсезонном матче
14:19 Эткинсон: Д'Анджело Расселл приятно удивил меня, особенно защитой
14:05 Аникеева: я работала честно, никаких хищений в РФБ не было
13:53 Расселл: хочу немедленно понять свою роль в «Бруклине», какой бы она ни была
13:38 Д. Браун: обмен Томаса на Ирвинга изменил динамику развития и культуру «Бостона»
12:59 Бизли: по своему таланту я стою на одном уровне с Дюрантом и Джеймсом
12:22 Адетокунбо покинул «Милуоки» на неопределённый период из-за смерти отца
11:57 Приговор подозреваемой в хищении средств РФБ Аникеевой будет оглашен 23 октября
11:40 Болл получил травму голеностопа в матче с «Денвером»
11:36 Роскошный аллей-уп Кларксона и Болла – в топ-5 дня в НБА
11:36 Бил: «Вашингтон» – лучшая команда Восточной конференции
10:53 Тристан Томпсон: буду бороться за звание лучшего шестого игрока сезона
10:41 Уэйд: подбор игроков «Кливленда» позволяет мне выступать в роли плеймейкера
10:38 Роуз: допускаю пробежки, но работаю над евростепом
09:38 Ирвинг: площадка показалась мне больше, чем обычно, а кольцо – меньше
09:16 19 очков Микса помогли «Вашингтону» разгромить «Гуанчжоу» «+30»
09:05 «Юта» победила «Сидней», Худ набрал 18 очков
08:50 Маццон: формат с 6 матчами за 14 дней нереален и несправедлив для игроков
08:30 25 очков Харриса позволили «Денверу» обыграть «Лейкерс» в Лос-Анджелесе
07:58 17 очков Олдриджа не помогли «Сан-Антонио» избежать поражения от «Сакраменто»
07:31 Дж. Робинсон: «Автодор» не воспользовался своими шансами, и игра ушла от нас
07:05 «Мемфис» одержал победу над «Орландо», «Даллас» взял верх над «Милуоки»
07:00 Игроки ЦСКА с жёнами и посвящение в «армейцы». Фоторепортаж с вечеринки
06:11 Девять очков новичка «Бостона» Ирвинга помогли «Селтикс» победить «Шарлотт»
00:01 Маркканен и Пондекстер пропустят первые два матча на предсезонке «Чикаго»
2 октября 2017, понедельник
23:56 Клэй Томпсон: я готов сделать скидку «Голден Стэйт» при продлении контракта
23:51 14 очков Робинсона не помогли «Автодору» победить «Орландину» в матче ЛЧ
23:21 Портис: летом я потратил много времени, чтобы стать игроком старта в «Чикаго»
22:58 Джордж готов остаться в «Оклахома-Сити Тандер» на сезон-2018/19
21:19 Хардуэй-младший: если кто-то хочет поспорить о моём контракте, это их дело
21:13 Кисурин: система воспитания молодых игроков атрофировалась
20:59 Кисурин: Зайцев, Швед и Курбанов — лучшие три баскетболиста в России
Все новости RSS
Партнерский контент