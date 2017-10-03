Уэстбрук пропустит первый предсезонный матч «Оклахома-Сити»

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук не сможет помочь команде в первом предсезонном матче, который состоится в ночь с 3 на 4 октября. Противостоять «Оклахоме» будет «Хьюстон Рокетс».

Уэстбрук будет вынужден пропустить эту игру в связи с повреждением колена, сообщает The Score. Также из-за травм на паркете не появятся Алекс Абринес и Патрик Паттерсон.

Вместе с тем в предстоящем матче ожидается дебют за «Оклахому» звёздных новичков команды — форвардов Пола Джорджа и Кармело Энтони.