«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» в предсезонном матче, Мозгов набрал 4 очка

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в предсезонном матче со счётом 115:107. Самым результативным игроком в составе победителей стал Д`Анджело Расселл, набравший 19 очков, ещё 15 записал себе в актив Шон Килпатрик. За «Никс» по 17 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Энес Кантер.

Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провёл на площадке 16 минут, набрал 4 очка, сделал 2 подбора и допустил 2 потери.

НБА. Предсезонный матч

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 107:115 (33:30, 24:29, 21:34, 29:22).