Шакулин: УНИКС и «Локомотив» способны удачно выступить в Лиге ВТБ и Еврокубке

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Дмитрий Шакулин поделился ожиданиями от выступления УНИКСа, «Локомотива-Кубань» и «Зенита» в предстоящем сезоне.



«УНИКС здорово смотрелся в товарищеских играх. Дмитрий Прифтис – молодой тренер, но, судя по отзывам знакомых игроков, ему удалось создать в команде позитивную атмосферу, объединить баскетболистов общей идеей. К тому же в Казань приехало несколько очень опытных легионеров.



Думаю, что при определённых раскладах УНИКС способен удачно выступить как в Лиге ВТБ, так и в Еврокубке. То же самое могу сказать и про «Локомотив-Кубань». Я хорошо знаком с Сашей Обрадовичем. Это очень умный тренер, со своим видением баскетбола. Надеюсь, российские игроки будут прогрессировать под его руководством, а команда добьётся поставленных целей.



Сложнее всего будет «Зениту». У команды потерян костяк. Маркович, Тимма, Лэндри, Тулсон… Это были очень важные игроки в системе Василия Карасёва. Смогут ли их заменить новички? Пока это вызывает вопросы», – приводят слова Шакулина «Известия».

Шакулин: шансы ЦСКА и «Химок» на победу в финале Лиги ВТБ примерно равны