Сокрушительные данки Порзингиса и Нуркича – в топ-5 дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам очередного игрового дня предсезонных матчей. В их число вошли сокрушительные данки лёгкого форварда «Нью-Йорк Никс» Дуга Макдермотта, разыгрывающего защитника «Финикс Санз» Майка Джеймса, центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича и мощного форварда «Никс» Кристапса Порзингиса, а также аллей-уп атакующего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Э’Твона Мура на мощного форварда Энтони Дэвиса.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.