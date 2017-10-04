Джеймисон стал скаутом «Лейкерс»

Экс-игрок НБА Антуан Джеймисон назначен на должность скаута «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает The Score.



В сильнейшей баскетбольной лиге планеты Джеймисон выступал с 1998 по 2014 год. Большую часть своей карьеры мощный форвард провёл в «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс». Цвета «Лейкерс» Антуан защищал на протяжении сезона-2012/13. В его активе два участия в Матче звёзд (2005, 2008), а также звание лучшего «шестого игрока» (2004).



После завершения профессиональной карьеры Джеймисон работал аналитиком на канале Spectrum SportsNet, освещая матчи «Лейкерс».

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