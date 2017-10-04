Джини Басс: Брайант дал мне превосходный совет и «менталитет мамбы»

Президент и совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о легендарном игроке калифорнийского клуба Коби Брайанте.



«Меня часто спрашивают, могу ли я найти роль для Брайанта в нашей организации. Я уже готова дать ему работу в «Лейкерс».



Коби дал мне отличный совет и «менталитет мамбы»: «Если ты собираешься что-то сделать, делай это чётко и решительно. Мысли стратегически, составь план», – цитирует Басс ESPN.



Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год. В активе легендарного защитника пять чемпионских титулов.

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