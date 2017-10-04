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Кущенко: в конце сезона Лига ВТБ оценит плюсы и минусы формата «Финал четырёх»

4 октября 2017, среда. 14:04 Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что по окончании предстоящего сезона руководство обязательно оценит преимущества и недостатки перехода на формат «Финала четырёх» для определения победителя турнира.

«Введение «Финала четырёх» — это очень серьёзный вызов для лиги! Что касается принятия решение об изменении регламента, то это была воля большинства клубов, которые объединяет лига. Хотя дискуссия на совете происходила очень острая, главный критик «Финала четырёх», наш действующий чемпион ЦСКА, выдвигал очень весомые аргументы, «Химки» дополняли эту позицию.

После сезона менеджмент Единой лиги обязательно серьёзно проанализирует все плюсы и минусы перехода к «Финалу четырёх». Детально разберёмся, что поменялось, где мы стали лучше и более узнаваемы, какие получили доходы, что клубы от этого приобрели или потеряли. Позиций масса. В этом плане справедливо назвать предстоящий сезон экспериментальным», — цитирует Кущенко «Российская газета».

Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Кущенко Единая лига ВТБ
Новости. Баскетбол
4 октября 2017, среда
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