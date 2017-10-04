Лин: в матче с «Нью-Йорком» всё происходило немного быстрее, чем я ожидал

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Джереми Лин прокомментировал победу над «Нью-Йорк Никс» в предсезонном матче со счётом 115:107, отметив, что ему было трудно поймать ритм игры.

«Все происходило немного быстрее, чем я ожидал. Мое тело снова привыкало к игре и яркой арене. Я чувствовал, что играю небрежно и много ошибаюсь… Я даже не знаю, как это описать», — цитирует Лина NetsDaily.

Лин за 20 минут на площадке набрал 8 очков, 3 подбора и 3 передачи при 3 потерях, реализовав лишь два броска с игры из девяти.