24 очка Миллер-Макинтайра помогли «Парме» сыграть вничью с «Ле Портелем»

Пермская «Парма» на домашней площадке сыграла вничью с французским клубом «Ле Портель» в матче второго квалификационного раунда Кубка Европы FIBA. Российская команда уступила в первых двух четвертях и одержала минимальную победу в третьей. Однако «Парма» совершила уверенный рывок в заключительном игровом отрезке и свела встречу к ничейному исходу — 74:74 (19:24, 17:20, 22:21, 16:9).



Самым результативным игроком в составе пермской команды стал Коди Миллер-Макинтайр, набрав 24 очка, отдав 7 передач и совершив 6 подборов. В составе «Ле Портеля» самым результативным стал Трей Голден — на его счету 27 очков.



Ответная встреча пройдёт на французской земле 10 октября.