Бош не исключает возвращения в НБА

Бывший мощный форвард «Майами Хит» Крис Бош, который накануне посетил тренировку «Лос-Анджелес Лейкерс», не исключает своего возвращения в НБА, информирует Мiami Нerald.

Бош живёт в Южной Калифорнии, и люди из его окружения говорят, что Бош «ни в коем случае не исключает того, что будет играть снова».

Во время тренировки «Лос-Анджелес Лейкерс» Бош общался с генеральным менеджером калифорнийского клуба Робом Пелинкой, который в прошлом был его агентом.

Минувшим летом руководство «Майами» расторгло соглашение с Крисом, который не смог продолжить карьеру по состоянию здоровья. Последний раз форвард выходил на паркет в феврале 2016 года.