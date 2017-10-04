Гендиректор Лиги ВТБ: надеемся, новый формат привлечёт болельщиков

Генеральный директор лиги Илона Корстин подчеркнула, что переход на формат «Финал четырёх» вызван желанием привлечь болельщиков, прессу и спонсоров.



«В новом сезоне мы впервые переходим на формат «Финал четырёх». Это будет очень интересным событием, и надеемся, что нам удастся привлечь таким образом болельщиков, прессу, спонсоров. Мы создаём не только спортивный, но и маркетинговый продукт.



Все клубы провели очень серьёзную подготовку, совершили межсезонные трансферы. Считаю, что все смогли усилиться, выйти на другой уровень. ЦСКА и «Химки» играют в Евролиге, и у них очень серьёзные составы, много ярких звёзд. Другие клубы предпочитают планировать на несколько лет вперёд/

Почему «Финал четырёх» введён именно в этом сезоне? Дело в том, что в июне 2018 года в России стартует чемпионат мира футболу. Если бы у нас был полноценный календарь с полноценной серией плей-офф и финальной серией, мы бы попали на начало мундиаля. Кроме того, Лиге ВТБ нужна была встряска, поскольку будет очень тяжёлый календарь и игроки перегружены. У нас 13 команд, и мы могли бы расшириться, но остаёмся в прежнем составе», — сказала Корстин в эфире программы «Все на матч».