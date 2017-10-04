Карри: изменение формата Матча всех звёзд пойдёт игре на пользу

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри с оптимизмом смотрит на нововведение относительно проведения Матча всех звёзд. В 2018 году, впервые в истории, команды будут делиться не по принципу конференций.

«Думаю, это пойдет игре на пользу. Немного приправить и встряхнуть формат — это хорошо. Нужно было сделать так, чтобы фанаты проявили чуть больше интереса к тому, как будут формироваться команды. Здорово будет следить за тем, как болельщики и тренеры выбирают 24 человека, а потом они перемешиваются вне зависимости от конференций. Так что это должно быть здорово. Нужно проверить и посмотреть, как это будет выглядеть», — цитирует Карри ESPN.

Согласно новым правилам, капитаны двух команд будут набирать состав из игроков, получивших вызов на Звёздный уик-энд. При этом капитаны не обязаны будут придерживаться принципа конференций.