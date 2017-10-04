Вышел первый выпуск нового сезона программы «Вид сверху»

На телеканале «Матч! Наш спорт» вышел в свет первый выпуск пятого сезона телепередачи «Вид сверху». В телепередаче поговорили о главных трансферах сезона в Единой лиге ВТБ, о сборной России на Евробаскете-2017, о БК «Химки» и их двух домашних аренах и о многом другом.



По сравнению с предыдущими сезонами, в программе появилась рубрика «Честное баскетбольное» с острым интервью, а также вернулась рубрика «Вызов брошен». С полной записью первого выпуска пятого сезона программы можно ознакомиться на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.