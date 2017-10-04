Раджа Белл: приход Уэйда может закончиться для «Кливленда» неприятностями

Бывший игрок НБА Раджа Белл выразил мнение, что приобретение атакующего защитника Дуэйна Уэйда может закончиться для «Кливленд Кавальерс» неприятностями.

«На сегодня, по моему мнению, Уэйд — отличный игрок на 15-17 минут, он может выйти и забить несколько важных бросков, когда понадобится. Так я это вижу. В „Кливленде“ замечательный медперсонал. Знаю, Леброн очень заботится о своем теле, поэтому, если в НБА и есть место, которое может омолодить Уэйда, то, вполне возможно, это „Кливленд“.

Но я просто не верю, что он примет такую ​​роль, очень немногие люди могут это сделать. Если Уэйд захочет большего, это может доставить команде неприятности", — цитирует Белла CBS Sports.

35-летний Уэйд заключил с «Кавальерс» однолетнее соглашение на $ 2,3 млн.