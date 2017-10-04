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Комиссия ФИБА посетила объекты Санкт-Петербурга

4 октября 2017, среда. 21:58 Баскетбол

Оценочная комиссия ФИБА продолжила рабочую поездку по российским городам, которые претендуют на проведение мужского Кубка мира — 2023, и сегодня посетила объекты Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба РФБ.

Сегодняшний день делегация ФИБА начала с посещения «Сибур Арены». Осмотрев этот концертно-спортивный комплекс и побеседовав с его директором Вадимом Проскурниным, члены комиссии остались довольны увиденным, отметив, что эта арена, судя по всему, является не только лучшей в России, но и одной из лучших во всей Европе.

Затем оценочная комиссия ФИБА посетила отель Parklane Resort & Spa, где встретилась с его генеральным управляющим Блейком Андерсоном-Бунтзом. Все условия, созданные для проживания в этом отеле, также произвели самое благоприятное впечатление.

После этого делегация отправилась в спортивный комплекс «Юбилейный». Там представители ФИБА пообщались с директором арены Антоном Шантырем и проверили все помещения, необходимые для организации и проведения матчей. Тем не менее на данный момент приоритетной остается «Сибур Арена».

Последней остановкой делегации стал отель Sokos Palace Bridge, который также планируется использовать для приема гостей во время турнира.

Вечером оценочная комиссия ФИБА улетела в Москву, откуда завтра утром отправится в Пермь.

Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
Новости. Баскетбол
4 октября 2017, среда
21:58 Комиссия ФИБА посетила объекты Санкт-Петербурга
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