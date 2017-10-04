Пол: те, кто говорят, что мы с Харденом не поделим мяч, мало смотрят баскетбол

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол сообщил, что не беспокоится о том, как он будет действовать вместе с Джеймсом Харденом. Оба игрока привыкли вести нападение своей команды самостоятельно.

«Ненавижу говорить об этом, но те, кто говорят такие вещи, явно недостаточно смотрят баскетбол. Кто-то скажет: «Они оба любят держать мяч». Но, в конце концов, нужно делать то, чего ждёт от тебя команда. Если вы снайпер и тренер отправит вас на дугу, чтобы ждать скидку, все скажут: «Он всего лишь бьёт трёхи, и всё». Но игрок делает то, что от него требуется.

Дело в том, что у нас есть парень, который умеет вести игру и создавать хорошие возможности для броска. И это здорово", — цитирует Пола Yahoo.