Прифтис: у УНИКСа много новичков, и нам предстоит тяжёлая работа

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подчеркнул, что команде необходимо работать над сыгранностью в предстоящих матчах Единой лиги ВТБ.



«Единая лига ВТБ — сильный турнир с отличными командами и игроками. У нас много новичков, и мы будем все вместе тяжело работать, чтобы быть конкурентоспособными в матче с любым соперником.



Игра всей команды — это моя цель, то, к чему я иду. Каждый в команде должен вносить какой-то вклад в общую модель, у нас всё должно иметь общее начало», — сказал Прифтис в эфире программы «Все на матч».