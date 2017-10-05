В.Карасёв: «Зенит» особо не усилился по сравнению «Химками», ЦСКА и УНИКСом

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Василий Карасёв подчеркнул, что состав его команды не усилился перед сезоном. По словам Карасёва, «Зенит» будет пытаться завоёвывать победы работоспособностью и командным духом. Первый матч Единой лиги ВТБ сезона 2017/18 «Зенит» проведёт с УНИКСом 5 октября в Казани.



«Наш состав особо не усилился по сравнению с теми же «Химками», ЦСКА и УНИКСом. Думаю, будем брать работоспособностью, работой, командным духом», — сказал Василий Карасёвв эфире программы «Все на матч».