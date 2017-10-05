Вяльцев: игрокам «Химок» нужно понять друг друга и требования тренера

Вице-капитан «Химок» Егор Вяльцев оценил готовность команды к новому сезону.



«Команда по составу очень хорошая. Какой мы будем демонстрировать баскетбол — покажет время. Нужно же сыграться, понять друг друга, требования тренера. Сейчас нужно думать о предстоящих первых играх, прибавлять от матча к матчу и, конечно же, добиваться результата. Если начнём говорить о том, что мы будем играть в финале и как там победим ЦСКА, то это будет разговор в пользу бедных», — сказал Вяльцев в эфире программы «Все на матч».