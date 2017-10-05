Рэгланд: «Локомотив-Кубань» едет в Таллин за победой

Защитник «Локомотива-Кубань» Джо Рэгланд рассказал о настрое на стартовый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Игра состоится 8 октября в Эстонии.



«Чувствую себя хорошо, готов двигаться вперёд, играть, тренировки проходят хорошо. Тренерский штаб много работает с нами и делает нас лучше. Нас ждёт старт в Единой лиге ВТБ, и мы сейчас сконцентрированы на первом матче с „Калевом“. Едем в Таллин за победой», — сказал Рэгланд в эфире программы «Все на матч».

Рэгланд подписал с краснодарцами двухлетний контракт минувшим летом.