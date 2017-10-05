«Денвер» нанёс поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче

Баскетболисты «Денвер Наггетс» одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче, игра завершилась со счётом 128:107.



Лучшим на паркете стал Кеннет Фарид, набравший в составе «Денвера» 25 очков. Один из лидеров «Лейкерс» Кайл Кузма записал на свой счёт 21 очко.



НБА. Предсезонный матч

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 128:107 (45:33, 33:22, 29:23, 21:29)

«Денвер»: Фарид (25), Мюррэй (20), Эрнангомез (18), Пламли (13), Лайлс (12), Бартон (11)

«Лейкерс»: Кузма (21), Кларксон (13).