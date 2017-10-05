Эдриан Пэйн выбыл на неопределённый срок из-за перелома руки

Форвард «Орландо Мэджик» Эдриан Пэйн во время недавней тренировки команды получил перелом четвёртой пястной кости в левой руке и выбыл на неопределённый срок. Об этом клуб из штата Флорида сообщил на своём официальном сайте.



Напомним, что в августе форвард заключил с «Орландо» двухстороннее соглашение.



Минувший сезон Пэйн провёл в составе «Миннесоты Тибервулвз». 26-летний баскетболист принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата. Эдриан проводил на площадке по 7,5 минуты, набирал по 3,5 очка, собирал по 1,8 подбора и отдавал по 0,4 передачи в среднем за игру.

«Орландо» подписал двусторонний контракт с Эдрианом Пэйном