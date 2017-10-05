Сокрушительные данки Рэндла и Бэйзмора – в топ-5 дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам очередного игрового дня предсезонных матчей. В их число вошли роскошная передача мощного форварда «Чикаго Буллз» Бобби Портиса на своего коллегу по позиции Кристиано Фелисио, сокрушительные данки защитника «Атланты Хоукс» Кента Бэйзмора и мощного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиуса Рэндла, а также эффектные проходы атакующего защитника «Милуоки Бакс» Малкольма Брогдона и разыгрывающего «Юты Джаз» Данте Экзама.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.