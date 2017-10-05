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Корстин: Лига ВТБ не будет добирать команды ради количества, жертвуя качеством

5 октября 2017, четверг. 10:01 Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, почему состав участников турнира не расширился в межсезонье.

«У нас были претенденты в этом году, но Лига ВТБ – соревнование высокого уровня, поэтому мы не хотим добирать команды ради количества и жертвовать качеством. Практически все наши клубы параллельно выступают в еврокубках – нагрузка на игроков и так приличная. К тому же ФИБА ввела окна для игр сборной, что сделало календарь ещё более плотным. Поэтому расширять состав участников в этом сезоне не имело смысла.

Была заявка от БК «Самара». Это достаточно серьёзный клуб, но мы много раз говорили, что Лига ВТБ – не только спортивный, но и маркетинговый продукт. Чтобы вступить в турнир, надо соблюсти все критерии: в городе должны быть аэропорт и гостиницы высокого уровня, а самому клубу необходимо обладать финансовой стабильностью, показывать высокие спортивные результаты и в первую очередь иметь арену, которая вмещает не менее 3 тысяч зрителей. Я знаю, что у «Самары» есть планы по строительству вместительного баскетбольного зала в центре города, и как только клуб реализует этот план, мы с большим удовольствием возьмём «Самару» в лигу.

Также мы вели переговоры с польскими клубами, но из-за конфликтной ситуации между ФИБА и Евролигой они боятся делать какие-то резкие шаги. Продолжаем диалог и с финскими командами, но пока там нет достойного претендента, способного на равных бороться с клубами Лиги ВТБ», – цитируют Корстин «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
БК Самара Илона Корстин
Новости. Баскетбол
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