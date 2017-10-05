Бен Симмонс отдал 9 результативных передач в матче с «Мемфисом»

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс отдал 9 результативных передач в предсезонном поединке с «Мемфис Гриззлиз».



Симмонс провёл на площадке 22 минуты, отметившись 6 очками, 7 подборами, 9 передачами и 1 блок-шотом. Стоит отметить, что форвард реализовал 2 из 8 бросков с игры.



Напомним, что последний год Бен пропустил из-за перелома ноги, полученного в тренировочном лагере команды.



Встреча завершилась уверенной победой «Мемфиса» со счётом 110:89.



Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».