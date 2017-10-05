6 октября Евролига рассмотрит возможность расширения до 18 команд

6 октября в Барселоне пройдёт встреча руководства Евролиги. Как сообщает Tuttosport, на встрече будет рассмотрена возможность расширения турнира до 18 команд.



Если Евролига утвердит решение о расширении, два вакантных места, скорее всего, займут мюнхенская «Бавария» и чемпион Франции. Отмечается, что эти команды примут участие в турнире начиная с сезона-2018/19.



Сейчас в регулярном чемпионате Евролиги участвуют 16 клубов. Все команды выступают в одной группе, играя друг против друга по круговой системе.

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