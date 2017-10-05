Оладипо: Дюрант должен был взять на себя ответственность за серию с «Уорриорз»

Бывший атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Виктор Оладипо раскритиковал форварда Кевина Дюранта, который летом 2016 года перешёл из «Оклахома-Сити Тандер» в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я люблю Кевина до смерти, но они вели 3-1 в серии против действующих чемпионов. Он был лидером, он был лучшим игроком в команде вместе с Уэстбруком. В конце концов, можно сидеть сложа руки и сваливать вину на 13-14 других игроков команды, но без них „Оклахома-Сити Тандер“ не добралась бы до счёта 3-1.



Я смотрел ту серию. Они должны были выиграть её и выйти в финал НБА, они должны были играть с „Кливлендом“ в том сезоне. Но они не сделали этого. Дюрант должен был просто взять на себя ответственность за случившееся и двигаться дальше», — сказал Оладипо в эфире Hot 97.