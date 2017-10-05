Лав: теперь будет интересно узнать, кто кого выберет на Матче звёзд НБА

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав с оптимизмом смотрит на нововведение относительно проведения Матча всех звёзд. В 2018 году, впервые в истории, команды будут делиться не по принципу конференций.

«Мне нравится новый формат, так будет интереснее. Думаю, что смена формата сделает Матч звезд более конкурентоспособным. К тому же будет интересно узнать, кто кого выберет», – цитирует Лава ESPN.

Согласно новым правилам, капитаны двух команд будут набирать состав из игроков, получивших вызов на Звёздный уик-энд. При этом капитаны не обязаны будут придерживаться принципа конференций.