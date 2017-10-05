Др. Грин: Матч всех звёзд НБА в прошлом сезоне был довольно скучным

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин остался доволен нововведением в проведении Матча всех звёзд. В 2018 году, впервые в истории, команды будут делиться не по принципу конференций.

«Думаю, это здорово, это добавит волнения и эмоций. Я думаю, что Матч всех звёзд в прошлом сезоне был довольно скучным. Поэтому думаю, что для офиса лиги, Адама Сильвера, Майкла Левина и других парней, было важно взглянуть на это и сказать — нам нужно еще что-то сделать, чтобы всем стало интереснее.

Мне кажется, новый формат определенно добавит эмоций. Не знаю, как именно всё пройдет, но, на мой взгляд, это фантастическая идея», – приводит слова Грина ESPN.

Согласно новым правилам, капитаны двух команд будут набирать состав из игроков, получивших вызов на Звёздный уик-энд. При этом капитаны не обязаны будут придерживаться принципа конференций.