Керр: на Матч звёзд нужно брать 24 лучших игрока вне зависимости от конференций

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал изменение формата Матча всех звёзд. В 2018 году, впервые в истории, команды будут делиться не по принципу конференций.



«Было бы ещё интереснее, если бы игроков выбирали на Матч звёзд без привязки к конференциям. Не 12 лучших игрока с Востока и 12 с Запада, которые потом перемешиваются по командам, а просто 24 лучших, в какой бы конференции они не играли. Но я уважаю тот факт, что лига стремится изменить формат, пытаясь сделать его лучше. Думаю, это хорошо», – приводит слова Керра ESPN.



Согласно новым правилам, капитаны двух команд будут набирать состав из игроков, получивших вызов на Звёздный уик-энд. При этом капитаны не обязаны будут придерживаться принципа конференций.

Др. Грин: Матч всех звёзд НБА в прошлом сезоне был довольно скучным