Корстин: лично у меня «Спартак» ассоциируется не с Питером, а с Москвой

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала слухи о возможном приходе в чемпионат питерского «Спартака».

«Каждый год до нас доходят слухи, что «Спартак» возрождается, но никаких официальных заявок от петербургского клуба пока не было. Я хорошо знаю историю этой команды — я сама из Питера. Но у меня возникает много вопросов к новому руководству.

В Петербурге уже есть баскетбольный «Зенит» — согласитесь, это название звучит для города более органично. Все петербуржцы болеют за футбольный «Зенит», и за три года фанаты появились и у баскетбольной команды с аналогичным названием. Как «Спартак» планирует делить болельщиков с «Зенитом», на какой арене они хотят выступать, где будут находить финансирование? Мы понимаем, что сейчас найти серьёзных спонсоров для двух профессиональных клубов в одном городе не так просто. Даже в Москве только один баскетбольный клуб, который играет на самом высоком уровне, — это ЦСКА.

Лично у меня «Спартак» ассоциируется со столицей, и всегда возникает вопрос: «Почему баскетбольного «Спартака» нет в Москве?» Думаю, такой клуб обязательно получил бы поддержку болельщиков», — цитирует Корстин издание «Известия».