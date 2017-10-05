Президент «Майами»: не хотел бы играть против своих ребят

Президент «Майами Хит» Пэт Райли отметил, что не хотел бы оказаться на месте своих соперников. Райли подчеркнул, что в его команде нет суперзвёзд, а упор в игре делается на универсальность каждого баскетболиста.



«Мне нравится моя команда. Не хотел бы играть против них. Они заряжены на борьбу. Тренерский штаб отлично делает свою работу. В этом составе не стоит ждать суперзвёзд, мы играем без привязки к позициям на площадке, с упором на универсальность игроков. У всех равные возможности, и выстрелить в каждом отдельном матче может кто угодно», — цитирует Райли Palm Beach Post.