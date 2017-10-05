«Милуоки» отчислил из команды атакующего защитника Джеймса Янга, сообщает RealGM. Контракт с 22-летним баскетболистом команда подписала месяц назад — 6 сентября. Защитник был выставлен на драфт отказов и ждёт приглашений от других клубов. Янг не появлялся на площадке ни в одном из предсезонных матчей «Милуоки Бакс».



Прошлые три сезона Янг провёл в составе клуба «Бостон Селтикс», который выбрал его на драфте-2014 под 17-м номером. За это время на его счету 89 матчей, в которых он набирал 2,3 очка и совершал 1,1 подбора в среднем за игру.