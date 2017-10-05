В. Карасёв: такое впечатление, что у «Зенита» была команда 40-летних игроков

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (60:94).



«Хочу поздравить УНИКС. Соперник показал действительно командный баскетбол, и все 12 – или сколько там выходило – игроков внесли свой вклад. У нас же большая ротация из-за травмированных и больных. Баскетбола как такового не получилось. Не играли в защите, не было переходов, показали отвратительный процент попадания. Говорить особо нечего.



Ответственности с нас этого, само собой, не снимает. Можно проигрывать по-разному. Такое впечатление, что у нас была команда 40-летних игроков, которые ходили пешочком и экономили силы. В прошлом году у нас было такое же странное начало, но справились. Думаю, если народ поправится, ситуация изменится», – цитирует Карасёва «Спорт Бизнес Online».