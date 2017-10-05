Зубков: ощущаю себя как ком после дебютного матча в «Химках»

Форвард Андрей Зубков поделился впечатлениями от первого официального матча в «Химках». Подмосковная команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ переиграла «Цмоки-Минск» (83:55).



«Как говорится, первый блин всегда комом, и я ощущаю себя как ком, пока потрясывает. Многое не получилось. Многое хотелось, чтобы получилось. Но, главное, мы выиграли. И, думаю, я смог помочь команде. Спасибо болельщикам, что поддержали меня.



По тому, что вижу, могу сказать, что у нас очень талантливая команда в нападении и в то же время все очень стараются играть в защите. Знаю, если буду открыт, Швед всегда отдаст пас. Философия тренера — играть от защиты, бежать, идти на подбор. В целом мне пока всё нравится. Думаю, у нас очень большие шансы на победу», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.